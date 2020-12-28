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الإصدارات: مشروع حول استجابة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيروس كورونا المستجدّ
Rabat, Morocco.- In the photos, it shows the streets of Rabat during the coronavirus pandemic. Dr. David Nabarro, special adviser to the World Health Organization (WHO) urged governments not to use quarantine as the main strategy to control the spread of COVID-19 and warned of the increase in poverty as a result of the restrictions . "At the World Health Organization we do not advocate quarantines as the main means of controlling this virus," Nabarro said.
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بالأرقام: الوفيات المتراكمة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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بالإجمال، بقي عدد الوفيات المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجدّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضاً من ناحية الأعداد الإجمالية أو من ناحية الفرد الواحد نسبة إلى المناطق الأخرى. ولعلّ السبب في ذلك جزئياً الطبيعة الشابّة للشعوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوّة النسبية لأنظمة الرعاية الصحّية في دول مثل دول الخليج. ويبيّن الرسم أدناه عدد الوفيات لكلّ مليون من السكّان لعيّنة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في البداية، كان العدد الأعلى من الوفيات (لكلّ مليون من السكّان) في لبنان والعراق. لكن بحلول يونيو، ارتفعت الوفيات في الدول الخليجية التي عانت بعضاً من أعلى معدّلات الإصابات في المنطقة في تلك الآونة. وبعد موجة الفيروس الثانية في أواخر الصيف، ارتفعت الوفيات بشكل كبير في العراق وعُمان وتونس. وبحلول فصل الخريف، كانت الوفيات في الدول الخليجية من بين الأدنى في المنطقة.

رسم بياني: عدد الوفيات المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجدّ لعيّنة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (لكلّ مليون من السكّان)

المصدر:
Max Roser, Hannah Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina, and Joe Hasell, “Coronavirus Pandemic (COVID-19),” Our World in Data, 2020, https://ourworldindata.org/coronavirus
تمّت زيارة الموقع في 7 ديسمبر 2020.

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