عادل عبدالغفار

عادل عبد الغفار هو زميل في مركز بروكنجز الدوحة وبرنامج السياسية الخارجية بمعهد بروكنجز وكان سابقاً مدير الأبحاث بالإنابة بمركز بروكنجز الدوحة بين العامين 2016 و2017. وهو أيضاً أستاذ مساعد في كلية ادموند والش في جامعة جورج تاون في قطر. عبد الغفار متخصّص في الاقتصاد السياسي وتشمل اهتماماته البحثية العلاقات بين الدولة والمجتمع، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية والسياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد ألّف عبد الغفار كتاباً بعنوان: " Egyptians in Revolt: The Political Economy of Labor and Student Mobilizations 1919-2011"، (دار نشر روتليدج، 2017)؛ وحرّر عدداً من الكتب والتقارير منها: " A Stable Egypt for a Stable Region"، (البرلمان الأوروبي، 2018)؛ و" The European Union and North Africa: Prospects and Challenges"، (مطبعة معهد بروكنجز، 2019)؛ و"The Middle East: Revolution or Reform?"، (مطبعة جامعة ملبورن، 2014).

وقد قد أعدّ عبد الغفار دراسات وقدّم استشارات لعددٍ من المنظمات الدولية والوكالات الحكومية، بما فيها الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية البريطانية ووزارة التنمية الدولية البريطانية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية.

يملك عبد الغفار أيضاً خبرة في مجال الخدمات المصرفية والمالية الدولية وقد عمل في عدد من المؤسسات المالية، منها إش أس بي سي (HSBC) وسيتي غروب (City Group).

يحمل عبد الغفار شهادة دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة الوطنية الأسترالية.