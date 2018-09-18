زاك فيرتين هو زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة حيث يركّز على منطقة الخليج والقرن الأفريقي والجغرافيا السياسية المتغيّرة في البحر الأحمر. وهو أيضاً محاضرٌ في الشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون. وقد شغل منصب ومدير قسم السياسات لدى المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وجنوب السودان في خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بين العامين 2013 و2016، وقاد في خلال تلك الفترة عملية صنع السياسات نيابة عن وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض. وقد عمل فيرتين لفترة ستة أعوام مع مجموعة الأزمات الدولية، حيث عمل كمحلل أول لشؤون القرن الأفريقي وكمستشار عمليات السلام والشؤون المتعددة الأطراف في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقد عمل فيرتين في مناطق الصراعات وانخرط في عدة عمليات سلام ومفاوضات متعددة الأطراف. وكان مستشاراً رئيسياً لكبير الوسطاء في عملية السلام في السودان بين العامين 2014 و2016 ومهندساً لمبادرة دبلوماسية أمريكية حول العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان. وفي كتابه الجديد بعنوان "A Rope from the Sky: The Making and Unmaking of the World’s Newest State" (Pegasus Books | Amberley Publishing)، يناقش ولادة جمهورية جنوب السودان المتعثّرة وسقوطها اللاحق.

رأي على القنوات التلفزيونية والإذاعة والإعلام المطبوع وعلى الانترنت، بما فيها ذا نيو يورك تايمز وذا واشنطن بوست وذا وول ستريت جورنال وذا فاينانشال تايمز وأل إي تايمز وفورين أفيرز وذا إكونوميست والسي إن إن والجزيرة وذا غارديان ولو موند ورويترز، بالإضافة إلى بلومبرغ وفوفورين بوليسي وأن بي آر.

حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة سانت جونز والماجستير من كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون.