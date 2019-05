العربي صديقي هو زميل غير مقيم سابق في مركز بروكنجز الدوحة وأستاذ الديمقراطية العربية في جامعة قطر. تركّز اهتماماته البحثية على التحولات الديمقراطية والربيع العربي والحركات الاحتجاجية والسياسات المقارنة العربية والشرق أوسطية، بالإضافة إلى العلاقات الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإسلاموية والديمقراطية. وهو المحقق الرئيسي في مشروع دام 3 سنوات حول "التحولات في الإسلام والديمقراطية" (الدورة التاسعة) التابع لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، برنامج التمويل الأساسي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

هو محرّر مشارك في العدد الأخير (المجلد 20، العدد رقم 5، 2015) من مجلة دراسات شمال أفريقيا (Journal of North African Studies) تناول فيها مسألة "المعرفة الديمقراطية" في العالم العربي. وقد سبق أن موَّلت الأكاديمية البريطانية وليفرولم أبحاثه في المملكة المتحدة.

وهو مؤلف مقالات تنبؤية منها "Popular Uprisings and Arab Democratization" (IJMES, 2000) الذي نُشر قبل 11 عاماً على الربيع العربي بالإضافة إلى "The Search for Citizenship in Ben Ali’s Tunisia: Democracy versus Unity" (Political Studies, 2002).

هو محرر لسلسلة Routledge Studies in Middle Eastern Democratization and Government، ومؤلّف The Search for Arab Democracy (2004)، وشارك في تأليف Europe and Tunisia (2010). وقد لحق هذه الأعمال نصوص منقحة مثل Routledge Handbook of the Arab Spring (2015) وDemocratic Transition in the Middle East (2013). وهو الآن في صدد تحرير Routledge Handbook of Middle East Politics (2008).