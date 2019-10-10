تخطّي الحدود: استراتيجية حافة الهاوية بين الولايات المتحدة وإيران

في مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النوويّ الإيراني الذي بموجبه وضعت إيران قيوداً على برنامجها النوويّ مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ومنذ ذلك الحين، أخذت الولايات المتحدة تشدّد العقوبات الاقتصادية على إيران، فحدّت بشكلٍ هائلٍ من صادراتها النفطيّة، فيما فشلت أوروبا في الإيفاء بوعودها بمنح إيران الإغاثة الاقتصادية.

وازدادت التوترات في الأشهر الأخيرة، مع بروز لعبة خطيرة من استراتيجية حافة الهاوية في الخليج تضع إيران في وجه الولايات المتحدة وحلفائها. على إثر هذه التطورات، يبرز قدر كبير من الغموض حيال مستقبل الاتفاق النوويّ الإيرانيّ ومخاوف من أن تضع إيران برنامجها على نار حامية أو أن تؤدّي المناوشات الجيوسياسية الراهنة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

يسرّ مركز بروكنجز الدوحة أن يدعوكم لحضور ندوة حول التوتّرات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران. وسيتطرّق المتحدّثون في خلال هذه الندوة إلى المسائل التالية: ما هي الاستراتيجيات التي تعتمدها الولايات المتحدة وإيران؟ وما هي احتمالات نشوب مواجهة عسكرية مقابل إجراء المفاوضات؟ وما هو دور اللاعبين الإقليميين والدوليين الآخرين في التخفيف من حدّة التوتّر في الخليج؟