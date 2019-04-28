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Yasmina Abouzzohour

ياسمينة أبو الزهور

زميلة زائرة

ياسمينة أبو الزهور هي زميلة زائرة في مركز بروكنجز الدوحة، ومحللة للمخاطر السياسية في مؤسسة أكسفورد أناليتيكا، وباحثة مشاركة في المعهد المغربي لتحليل السياسات. حازت أبو الزهور دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد، وتتناول أطروحتها الآليات المسببة لبقاء الأنظمة الملكية العربية الحديثة. يركّز بحثها الراهن على الاقتصاد السياسي لتحولات الطاقة المتجددة والمسارات المحتملة نحو الديمقراطية في سياقات سلطوية مختلفة.

قبل انضمامها إلى جامعة أكسفورد، حازت بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا في العام 2014.

ياسمينة أبو الزهور هي زميلة زائرة في مركز بروكنجز الدوحة، ومحللة للمخاطر السياسية في مؤسسة أكسفورد أناليتيكا، وباحثة مشاركة في المعهد المغربي لتحليل السياسات. حازت أبو الزهور دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد، وتتناول أطروحتها الآليات المسببة لبقاء الأنظمة الملكية العربية الحديثة. يركّز بحثها الراهن على الاقتصاد السياسي لتحولات الطاقة المتجددة والمسارات المحتملة نحو الديمقراطية في سياقات سلطوية مختلفة.

قبل انضمامها إلى جامعة أكسفورد، حازت بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا في العام 2014.

خبرات إضافية
السياسات السلطوية والانتقالية
تحولات الطاقة المتجددة
تحليل المخاطر
المغرب
ليبيا
الجزائر
تونس
التاريخ الوظيفي
الوظائف الحالية
زميلة زائرة، مركز بروكنجز الدوحة
باحثة دكتوراه، في جامعة أكسفورد
محللة للمخاطر السياسية، أكسفورد أناليتيكا
باحثة مشاركة، المعهد المغربي لتحليل السياسات
الوظائف السابقة
باحثة مساعدة، قسم السياسات والعلاقات الدولية في جامعة أكسفورد
أستاذة، جامعة أكسفورد
التعليم
دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة أكسفورد
بكالوريوس في العلوم السياسية، جامعة كولومبيا
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