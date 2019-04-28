ياسمينة أبو الزهور هي زميلة زائرة في مركز بروكنجز الدوحة، ومحللة للمخاطر السياسية في مؤسسة أكسفورد أناليتيكا، وباحثة مشاركة في المعهد المغربي لتحليل السياسات. حازت أبو الزهور دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد، وتتناول أطروحتها الآليات المسببة لبقاء الأنظمة الملكية العربية الحديثة. يركّز بحثها الراهن على الاقتصاد السياسي لتحولات الطاقة المتجددة والمسارات المحتملة نحو الديمقراطية في سياقات سلطوية مختلفة.

قبل انضمامها إلى جامعة أكسفورد، حازت بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا في العام 2014.