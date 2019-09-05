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الحدث القادم

ما الذي يجري في اليمن؟

يسرّ مركز بروكنجز الدوحة بالتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بجامعة قطر ومركز الجزيرة للدراسات بدعوتكم لحضور ندوة عن الأوضاع الراهنة في اليمن.

هام: نظراً للأماكن المحدودة المتوفرة، يتعين على الراغبين بالمشاركة تسجيل حضورهم مسبقاً. لحجز مكان لكم أو/و لضيفكم، الرجاء إرسال رسالة تتضمن أسماء الراغبين في الحضور إلى العنوان التالي: dohacenter@brookings.edu

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