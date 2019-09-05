ما الذي يجري في اليمن؟

يسرّ مركز بروكنجز الدوحة بالتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بجامعة قطر ومركز الجزيرة للدراسات بدعوتكم لحضور ندوة عن الأوضاع الراهنة في اليمن.

هام: نظراً للأماكن المحدودة المتوفرة، يتعين على الراغبين بالمشاركة تسجيل حضورهم مسبقاً. لحجز مكان لكم أو/و لضيفكم، الرجاء إرسال رسالة تتضمن أسماء الراغبين في الحضور إلى العنوان التالي: dohacenter@brookings.edu