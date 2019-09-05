الحدث القادم
ما الذي يجري في اليمن؟
يسرّ مركز بروكنجز الدوحة بالتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بجامعة قطر ومركز الجزيرة للدراسات بدعوتكم لحضور ندوة عن الأوضاع الراهنة في اليمن.
هام: نظراً للأماكن المحدودة المتوفرة، يتعين على الراغبين بالمشاركة تسجيل حضورهم مسبقاً. لحجز مكان لكم أو/و لضيفكم، الرجاء إرسال رسالة تتضمن أسماء الراغبين في الحضور إلى العنوان التالي: dohacenter@brookings.edu
أجندة
يدير الجلسة
المتحدّثون
حسين عبد الله الأحمر
مستشار رئيس الجمهورية اليمنية
شيخان الدبعي
الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح
ياسر اليماني
قيادي - المؤتمر الشعبي العام
أحمد الصالح
قيادي وناشط - الحراك الانفصالي
محمد البخيتي
عضو - المكتب السياسي لحركة أنصار الله
بكيل أحمد الزنداني
رئيس قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم - جامعة قطر
المزيد من المعلومات
معلومات الاتصال
Brookings Office Of Communications
974 5042 1628
تويتر
To subscribe or manage your subscriptions to our top event topic lists, please visit our event topics page.