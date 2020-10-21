كيف سترسم الانتخابات الرئاسية للعام 2020 معالم السياسة الأمريكية إزاء الشرق الأوسط؟

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020، تواجه الولايات المتحدة تحديات محلّية ودولية غير مسبوقة. فداخلياً، ما زالت جائحة فيروس كورونا المستجدّ مستعرة، وتسبّبت بوفاة أكثر من مئتي ألف شخص وبأزمة اقتصادية تضاهي الانهيار الكبير في العام 1929. وتواجه البلاد أيضاً استقطاباً اجتماعياً وسياسياً حادّاً، مثلما بيّنته الاحتجاجات المستمرّة ضدّ وحشية الشرطة والعنصرية، فضلاً عن الجدل حول الشخص الذي سيحلّ مكان القاضية روث بادر غينسبورغ في المحكمة العليا الأمريكية. أما دولياً، فتتصاعد المنافسة بين القوى العظمى، حتّى في وقتٍ يكافح فيه الاقتصاد العالمي لاستيعاب الضربة المزدوجة التي سبّبها فيروس كورونا المستجدّ وأسعار النفط المتهاودة.

وما زالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحدياتها الخاصة. ولا يقتصر ذلك على التداعيات الاقتصادية التي خلّفها فيروس كورونا المستجدّ وأسعار النفط المنخفضة، بل يشمل أيضاً الصراعات الجارية وفشل الحوكمة، إلى جانب التوتّرات الناشئة في شرقي البحر المتوسّط. وفي خضمّ هذه الاضطرابات، لجأت إدارة ترامب إلى سياسات متضاربة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأطاحت بذلك بمعايير معتمدة منذ زمنٍ لتحقيق نجاحات متفرّقة.

يدعوكم مركز بروكنجز الدوحة والباروميتر العربي لحضور ندوة عبر الإنترنت حول تداعيات الانتخابات الرئاسية الأمريكية المحتملة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستتطرّق الندوة إلى الأسئلة التالية: كيف ستؤثّر نتائج الانتخابات في السياسات الأمريكيّة إزاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعكس بالعكس؟ كيف يرى الجمهور العربي الولايات المتحدة وماذا يعني استمرار رئاسة ترامب مقابل تبوّؤ بايدن الرئاسة في نظر المواطنين العاديين في المنطقة؟ وكيف قد تؤثّر جهود إدارة ترامب لتعزيز التطبيع مع إسرائيل وفرض العقوبات على إيران في آراء المقترعين؟ وبأيّ طرقٍ من المرجّح أن تتابع إدارة بايدن السياسات الأمريكية الراهنة في المنطقة أو ستختلف عنها؟