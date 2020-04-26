فيروس كورونا المستجدّ والعمّال الوافدون في الخليج

من أهمّ التحديات الناتجة عن تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجدّ في منطقة الخليج هو وضع العمّال الوافدون. فالكثير منهم يعيش ويعمل في بيئات لا تسمح بالتباعد الجسدي. في غضون ذلك، بات عمليّة تحويل الأموال من قِبَل هؤلاء العمّال معقّدة بسبب إغلاق المدن في الدول المُرسِلة والمُتلقّية على حدّ سواء. وللتعامل مع هذه الاشكاليات، اتخذت الحكومات إجراءات طارئة تمكّن العمّال من الإبلاغ عن انتهاكات في أماكن العمل والإقامة، فضلاً عن إرشادات للحفاظ على استمرار علاقة صاحب العمل والمُستخدَم بصورة طبيعيّة. بيد أنّ تقارير وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ما زالت تعرب عن قلقها وانتقادها للأوضاع الصعبة التي يعيشها العمّال الوافدون في الخليج. وتكثر الأسئلة حول إعادة هؤلاء العمّال إلى أوطانهم، فضلاً عن ظروف سكنهم ووضع وظيفتهم وقدرة وصولهم إلى الغذاء الملائم. ومن غير الواضح أيضاً إن كانت الجائحة ستبطئ من وتيرة الإصلاحات العمالية أو تسرّعها أو توقفها بالكامل على المدى الطويل.

يسرّ مركز بروكنجز الدوحة دعوتكم لحضور ندوة عبر الإنترنت حول تداعيات فيروس كورونا المستجدّ على العمّال الوافدين في منطقة الخليج. وستناقش الندوة الأسئلة التالية: ما الدور الذي ينبغي أن تؤدّيه المنظمات الدولية في تقديم المشورة للحكومات حول الجائحة والمسائل العمّالية المرتبطة بها؟ وما الدرس الذي تمّ استقاؤه من ترابط السياسات العمّالية وسياسات الصحّة العامة؟ وكيف ستغيّر الجائحة الطريقة التي يتمّ فيها التعامل مع هذه المسائل في المنطقة؟ وما هي العقبات التي ما زالت تعرقل جهود الصحافيين والمراقبين المستقلّين الآخرين الذين يحاولون العثور على معلومات حول وضع العمّال الوافدين على أرض الواقع والتأكّد من صحّتها؟