فكّ رموز سياسة تركيا الإقليمية الجديدة

تتبع تركيا استراتيجية سياسة خارجية طموحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انطلاقاً من سوريا ووصولاً إلى ليبيا، برزت كلاعب أساسيّ في سياسات المنطقة وأمنها وأظهرت بشكلٍ متزايد رغبةً في عرض قوّتها لبلوغ أهدافها وتحقيق مصالحها. فقد غيّرت أنقرة سياستها التقليدية وانخرطت في عمليّة توازن جيوسياسي بين الولايات المتحدة وروسيا وفي عددٍ من الحروب بالوكالة. وفي وقت تشهد فيه المنطقة تحوّلاً جيلياً، تمرّ السياسة الخارجية التركية بتغيّر نوعيّ، الأمر الذي يتطلّب تحليلاً دقيقاً وفهماً معمّقاً.

يدعوكم مركز بروكنجز الدوحة إلى حضور ندوة عبر الإنترنت حول سياسة تركيا الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ستتناول الندوة الأسئلة التالية: ما هي أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين السياسة الإقليمية التي تعتمدها تركيا حالياً وسياستها السابقة، وما هي دوافعها وتطلّعاتها الرئيسة؟ ما هي آثار هذه السياسة الخارجية الجديدة على مناطق الصراع الإقليمي؟ كيف تتعامل أنقرة مع التكتلات الإقليمية والجهات الفاعلة الدولية؟ وما الرابط بين سياسة تركيا الخارجية الجديدة وصناعتها الدفاعية المتنامية؟