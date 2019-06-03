ربيعٌ عربيٌ ثانٍ؟ رمالٌ متحرّكة تهدّد سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في العام 2019، خُلع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس السوداني عمر البشير من السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات. وبعد مرور بضعة أسابيع، تبدو النظرة المستقبلية السياسية للجزائر والسودان غامضة، مع وصول المتظاهرين والجيش إلى مواجهة. وقد سبّبت الاضطرابات في هذَين البلدين القلق لدى حكومات البلدان المجاورة، واقترح بعض الباحثين أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن تشهد قريباً “نسخة ثانية من الربيع العربي”.

وفي أعقاب الأحداث الأخيرة في الجزائر والسودان، يغمر الأمل المتظاهرين والمراقبين بأنّ المنطقة على قاب قوسين من مستقبل أكثر ديمقراطية وازدهاراً. بيد أنّ مخاوف جدّية تبرز حول إمكانية الوصول إلى تغيير حقيقي في الأنظمة وحول الطريقة التي قد تردّ فيها الحكومات والجيوش على الاحتجاجات المتجدّدة.

ستناقش هذه الندوة احتمالات التغيير السياسي والحركات الاحتجاجية الواسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستعالج الأسئلة التالية: هل سينجح المتظاهرون في الجزائر والسودان في التخلّص من أنظمة الحكم القديمة؟ أيمكن أن تنتشر الحركات الاحتجاجية إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكلٍ يعيد إلى الأذهان ثورات العامين 2010 و2011؟ وما هي الدروس المستخلصة، في حال وجودها، من الحركات الاحتجاجية الفاشلة في مصر وسوريا وليبيا واليمن؟

هام: نظراً للأماكن المحدودة المتوفرة، يتعين على الراغبين بالمشاركة تسجيل حضورهم مسبقاً. لحجز مكان لكم أو/و لضيفكم، الرجاء إرسال رسالة تتضمن أسماء الراغبين في الحضور إلى العنوان التالي:dohacenter@brookings.edu