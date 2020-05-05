الصحّة العامة وفيروس كورونا المستجدّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التداعيات والاستجابات والتوقّعات

كان لجائحة فيروس كورونا المستجدّ أثرٌ مدمّر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تسجيل أكثر من 300 ألف حالة مؤكّدة و11 آلاف حالة وفاة حتّى الآن. وقد أوصلت الجائحة أنظمةَ الرعاية الصحّية العامة في المنطقة إلى أقصى حدودها، على الرغم من أنّ البلدان تتفاوت كثيراً في قدراتها على فحص المصابين وتعقّبهم وحجرهم ومعالجتهم. وتتفاوت قدرات حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً على الوصول إلى الإمدادات والخبرات الطبّية، فضلاً عن استعدادها لاعتماد الشفافية حيال طبيعة أزماتها الوطنية وحدّتها.

وفي أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان الأشخاص المناطون بإدارة أنظمة الرعاية الصحّية العامة على قدر التحدّي، محاولين إدارة تداعيات الجائحة بأفضل ما بوسعهم. بيد أنّه في الوقت الذي استفادت فيه بعض أنظمة الرعاية الصحّية من دعمٍ حكوميّ ملائم واستجابة المواطنين، كان على بعض الأنظمة الأخرى أن تواجه عراقيل بيروقراطية ونقصاً في الإمدادات والخبرات وسكّاناً غير متعاونين. وتعكس الصعوبات التي يواجهها مزوّدو الرعاية الصحّية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمؤسّساتية الأوسع التي تواجهها هذه المنطقة ومؤشّراً محتملاً لما ستؤول إليه الأمور.

يسرّ مركز بروكنجز الدوحة دعوتكم لحضور ندوة عبر الإنترنت حول تحديات الرعاية الصحّية التي تشكّلها جائحة فيروس كورونا المستجدّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستناقش الندوة الأسئلة التالية: كيف تتعامل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الجائحة من منظور الصحة العامة؟ وما الإجراءات التي تأخذها لاحتواء الجائحة وكيف يمكن مقارنتها مع إجراءات الدول الأخرى في العالم؟ وأين اختلفت الحكومات في استجاباتها ولماذا؟ وما هي السياسات التي ينبغي على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تعطيها الأولوية في الأشهر المقبلة؟