روبرت بيشيل هو زميل أوّل غير مقيم في مركز بروكنجز الدوحة، حيث تركّز اهتماماته البحثية على الحوكمة وإصلاح القطاع العام في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو يساعد على الإشراف على عمل المركز في ما يتعلّق بالاستجابات بشأن السياسيات والاستجابات المؤسساتية لفيروس كورونا المستجدّ.

عمل بيشيل سابقاً رئيس مركز الحكم في البنك الدولي وكبير إختصاصيي إدارة القطاع العام ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك. وقد عمل وكتب بكثرة عن مسائل إصلاح القطاع العام والإصلاح الاقتصادي في عدد كبير من الدول في الشرق الأوسط وشرق آسيا وجنوبها وأوروبا الوسطى والشرقية. وفي العام 2010، استعان بخدماته مكتبُ طوني بلير وحكومة الكويت، وعمل مدير السياسات في مكتب رئيس الوزراء التقني والاستشاري المؤسَّس حديثاً.

بالإضافة إلى عمل بيشيل في مركز الحكم، أدار وحدةَ أنظمة الحوكمة وترأس مجموعة الحوكمة والمساءلة العامة ضمن قسم القطاع العام في البنك الدولي، الذي كان مسؤولاً عن دعم ممارسة البنك العالمية حول مسائل الحوكمة ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية وتحليل الاقتصاد السياسي وحشد الإيرادات وترشيد الإنفاق والشفافية وحقّ الوصول إلى المعلومات وغيرها من المواضيع. وترأس أمانة سرّ مجلس الحوكمة ومكافحة الفساد، وهو الهيئة التي تشرف على ممارسة البنك الدولي في ما يخصّ الحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد. وترأس أعمال البنك الدولي حول الحوكمة وإدارة القطاع العام في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من العام 2004 حتّى العام 2010 وساعد على قيادة أعمال الحوكمة التي أجراها البنك في جنوب آسيا من العام 1999 إلى 2004. وكان المؤّلف الرئيسي لاستراتيجية مكافحة الفساد لدى المصرف الآسيوي للتنمية في العام 1998 ونائب رئيس جمعية موظّفي المصرف الآسيوي للتنمية.

حاز بيشيل شهادة دراسات عليا في الإدارة العامة من كلية جون أف كينيدي للحكم في جامعة هارفارد. وشهادتَي دراسات عليا ودكتوراه في العلوم السياسية من قسم الحكم في هارفرد. وقد تخرّج بتفوّق في جامعة واشنطن حائزاً شهادة مزدوجة في الاقتصاد واللغة الإنكليزية. وعمل في مجال إصلاح القطاع العام في أكثر من خمسين دولة وألّف الكثير من الكتب والتقارير والمقالات وغيرها من المنشورات حول مسائل الحوكمة والإدارة المالية العامة والخدمة المدنية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. ومن أحدث المنشورات التي ألّفها أو حرّرها: " Public Sector Reform in the Middle East and North Africa: Lessons of Reform for a Region in Transition" (مطبعة بروكنجز، قيد الطبع)؛ " Improving Public Sector Performance Through Innovation and Inter-Agency Coordination" (البنك الدولي، 2018)؛ " Public Financial Management Reform in the Middle East and North Africa" (البنك الدولي، 2018)؛ و" Bringing Government into the 21st Century: The Korean e-Government Experience" (البنك الدولي، 2016).