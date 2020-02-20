هل تتحقّق العدالة؟ هيئة الحقيقة والكرامة في تونس

يحاول التونسيون منذ عقدٍ من الزمن تقريباً مواجهة ماضيهم المؤلم. في العام 2011، خلعوا الرئيس زين العابدين بن علي، وتأسست بعدها في العام 2014 هيئة الحقيقة والكرامة كآليّة يمكن من خلالها كشف حقائق الماضي الصعبة وتوثيقها ومعالجتها. وشكّلت هذه الهيئة، التي غطّت جرائم ارتُكبَت منذ أواخر الاستعمار الفرنسي عام 1955 حتى العام 2013، منصّةً قويةً طالب الضحايا التونسيون وأسرهم من خلالها بتحقيق العدالة بأشكال متعدّدة. منذ عامٍ تقريباً، أصدرت الهيئة تقريرها النهائي الذي تناول 50 عاماً من الدكتاتورية، ولكن بعد مساءلة عددٍ قليل من الجناة والكثير من القضايا المعلّقة لدى المحاكم، هل ستحقّق العدالة حقاً في تونس؟

يتشرّف مركز بروكنجز الدوحة باستضافة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والناشطة والصحفية في مجال حقوق الإنسان في تونس، سهام بن سدرين. كانت بن سدرين من بين الأعضاء المؤسسين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي هي جزء من الرباعي التونسي للحوار الوطني الذي حاز جائزة نوبل للسلام في العام 2015. وقد حازت بن سدرين عدداً من الجوائز الدولية، من بينها جائزة أليسون دي فورج من قبل منظّمة هيومن رايتس ووتش في العام 2011 لعملها طوال عقود في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس.

هام: نظراً للأماكن المحدودة المتوفرة، يتعين على الراغبين بالمشاركة تسجيل حضورهم مسبقاً. لحجز مكان لكم أو/و لضيفكم، الرجاء إرسال رسالة تتضمن أسماء الراغبين في الحضور إلى العنوان التالي: dohacenter@brookings.edu