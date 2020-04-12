معضلة دول مجلس التعاون الخليجي المزدوجة: التعامل مع فيروس كورونا المستجدّ وتدهور أسعار النفط

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي الستّة تراجعاً حاداً في نشاطها الاقتصادي بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، في الوقت الذي تعيث فيه هذه الجائحة تدميراً في الاقتصاد العالمي. بيد أنّه، على عكس مناطق العالم الأخرى، حيث من المتوّقع أن يكون التراجع الاقتصادي مسألة مؤقّتة، يشكّل التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية المترافق مع الجائحة تحدّياً على المدى الأبعد للدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وقد أعلنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عن رُزم تحفيز اقتصادي بقيمة 97 مليار دولار أمريكي لمساعدة القطاع الخاص على امتصاص صدمة الأزمة. والآن عليها أن تحرص على تطبيق هذا التحفيز بفعاليّة لتلبية المطالب القصيرة الأمد التي تولّدها أزمة فيروس كورونا المستجدّ، مع الحدّ من التداعيات الطولية الأمد للانخفاض في أسعار النفط. وينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي مضاعفة جهودها من جديد لتنويع اقتصاداتها وطرح خلافاتها السياسية الثانوية جانباً والعمل معاً للحدّ من الأثر المجتمعيّ لهذَين التحديين.

يسرّ مركز بروكنجز الدوحة دعوتكم لحضور ندوة عبر الإنترنت حول التحديات الاقتصادية التي تشكّلها جائحة فيروس كورونا المستجدّ على دول مجلس التعاون الخليجي. وستناقش الندوة الأسئلة التالية: ما هي التداعيات الاقتصادية القصيرة الأمد والطويل الأمد للجائحة على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي؟ كيف ينبغي على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق رزم التحفيز للتعويض عن التداعيات السلبية للجائحة والانخفاض في أسعار النفط؟ ما هي أولويات السياسات الأخرى التي ينبغي على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اتّباعها لتحسين الأثر المجتمعيّ لأزمة فيروس كورونا المستجدّ؟

مهم:

للترجمة الفورية باللغة العربية،

يرجى النقر على “French” و” Mute Original Audio” عند الانضمام إلى الندوة عبر تطبيق Zoom.

ستُستخدم قناة اللغة الفرنسية للترجمة الفورية باللغة العربية

نلفت انتباهكم إلى أنّ عدد الراغبين بالانضمام إلى الندوة محدود

ستضمّ الندوة جلسة “أسئلة وأجوبة”

يمكنكم طرح أسئلتكم من دون الكشف عن هويّتكم في خلال الفترة المخصّصة للأسئلة والأجوبة

عبر خيار “السؤال والجواب” في الندوة عبر تطبيق Zoom