أكّدت حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية الجديدة نواياها بالمُضي قُدماً بعملية ضمّ لجزء كبير من الضفّة الغربية ابتداء من 1 يوليو 2020، بدعم من إدارة ترامب. وتهدف هذه الخطوة الأحاديّة الجانب إلى الحؤول دون تأسيس دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل، وهي تجعل عكسَ مسار السياسات الإسرائيلية أمراً مستحيلاً من الناحية السياسية. ردّاً على ذلك، أعفت القيادة الفلسطينية نفسها من الاتفاقات السابقة المُبرمة مع إسرائيل والولايات المتّحدة، بما في ذلك اتفاقيّات أوسلو، لكنّها لم تعطِ الكثير من الإشارات حول خطواتها التالية. بيد أنّ الواضح هو أنّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يدخل مرحلة جديدة تختلف شديد الاختلاف عن المرحلة التي سبقتها.

يدعوكم مركز بروكنجز الدوحة لحضور ندوة عبر الإنترنت حول تداعيات عملية الضمّ الإسرائيلية ومستقبل فلسطين. وسيعالج النقاش الأسئلة التالية: ما هي التداعيات المرجّحة لكلّ الجهات المعنية، ولا سيّما الشعب الفلسطيني، وكيف سيتكيّف صانعو السياسات الدوليون مع الواقع الذي يلي الضمّ؟ وما معنى هذا بالنسبة إلى الحملة الفلسطينية لدى المؤسّسات الدولة، ولا سيّما المحكمة الجنائية الدولية؟ وما مصير الحركة الوطنية الفلسطينية، وما معنى ذلك للمنطقة؟

للترجمة الفورية باللغة العربية، يرجى النقر على “French” و “Mute Original Audio” عند الانضمام إلى الندوة عبر تطبيق Zoom. ستُستخدم قناة اللغة الفرنسية للترجمة الفورية باللغة العربية نلفت انتباهكم إلى أنّ عدد الراغبين بالانضمام إلى الندوة محدود.