تداعيات فيروس كورونا المستجدّ على السلام والأمن في الشرق الأوسط

لقد حلّت جائحة فيروس كورون المستجدّ (كوفيد 19) في أسوأ وقت لمنطقة الشرق الأوسط. فمنذ أن هزم التحالفُ الدوليّ بقيادة الولايات المتحدة تنظيمَ داعش، ما برحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني لتحقيق سلام دائم. فما زال معظم المنطقة غارقاً في صراعات جارية، إذ لم تنتهِ الحرب الأهلية في سوريا، فيما ليبيا واليمن غارقتان في حروب بالوكالة أفضت إلى أزمات إنسانية فظيعة. ولا يمكن الاستهانة أبداً بالكلفة البشرية لهذه الصراعات الجارية: فقد قُتل مئات الآلاف وهُجّر الملايين. أما أولئك الذين دفعتهم الصراعات إلى عيش حياة من البؤس والحرمان فأعدادهم أعلى بكثير. فقد هجّرت الحرب في سوريا داخلياً وخارجياً أكثر من 12 مليون شخص (نصف عدد سكان البلاد)، يُضاف إليهم أكثر من 6,5 مليون نازح داخلي في العراق واليمن. وفي ليبيا، نزح أكثر من 435 ألف شخص. وقد هملت دولٌ كثيرة في المنطقة لسنوات أنظمتها المخصّصة للرعاية الصحّية التي يمكن أن تنهار قريباً تحت وطأة الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ. واحتمالات أن تدفع الجائحة بهذه الصراعات نحو السلام ضئيلة، لا بل يمكنها أن تصبح عاملاً مضاعفاً للصراعات، مع استعمال الجهات المتحاربة الأزمة كسلاح وتعزيز سيطرتها على الأراضي والموارد وتوسيع نطاقها. لذا قد يكون الشرق الأوسط أمام لحظة فاصلة.

يسرّ مركز بروكنجز الدوحة دعوتكم لحضور ندوة عبر الإنترنت حول تداعيات فيروس كورونا المستجدّ على الأمن والسلام الإقليميَّين. فما هي التداعيات القصيرة الأمد والطويلة الأمد للجائحة على الأمن الإقليمي؟ وكيف بإمكان القوى الإقليمية والدولية الحدّ من تداعيات الجائحة؟ وهل ستوسّع الأزمة الصراعات وتزيد من حدّتها أم بإمكانها أن تصبح مدعاة تضافر لحلّ الصراعات؟ وكيف يمكن حماية المجتمعات الضعيفة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستعالجها مجموعة من الخبراء المرموقين.