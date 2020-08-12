الانزلاق نحو المجهول: ما مصير لبنان بعد الآن؟

في 4 أغسطس 2020، هزّ العاصمة اللبنانية انفجارٌ ضخم أدّى إلى مصرع نحو مئتَي شخص وجرح الآلاف وتدمير أجزاء كبيرة من المدينة. والانفجار هو الأحدث في سلسلة من الفضائح التي هزّت البلاد وكشفت عن مستوى الفساد والاختلال الوظيفي في الحكومة والمؤسّسات العامة. فقد عانى اللبنانيون على مدى السنوات الخمسة الأخيرة تعطيلات في الخدمات العامة الأساسية مثل جمع النفايات والرعاية الطبّية وتوليد الطاقة الكهربائية. وفي الأشهر الأخيرة، أدّت أزمة مصرفية إلى انهيار مالي، وفقدت الليرة اللبنانية 80 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. فارتفع التضخّم بشكل هائل وازداد الفقر، وأخذ اليأس يتملّك النفوس. وما كان من جائحة فيروس كورونا المستجدّ إلا مفاقمة الوضع.

يواجه قادة البلاد وحكومتها الآن أزمة شرعية وجودية. ففي أكتوبر 2019، نزل المحتجّون إلى الشارع بأعداد ضخمة مُستنكرين عدم الكفاءة والفساد في الدولة اللبنانية ومستهدفين هيكلية السلطة المذهبية في البلاد حتّى ومطالبين برحيل القادة برمّتهم. وقد أدّت الاحتجاجات إلى استقالة حكومة سعد الحريري في يناير 2020 ثمّ إلى استقالة حكومة حسّان دياب الجديدة في 10 أغسطس، بعد أقلّ من أسبوع على الانفجار في بيروت.

يدعوكم مركز بروكنجز الدوحة لحضور ندوة عبر الإنترنت حول الوضع السياسي والاقتصادي العسير في لبنان. وستناقش هذه الندوة الأسئلة التالية: هل البلاد في طريقها لتصبح دولة فاشلة، أم هل ستؤدّي تداعيات انفجار بيروت إلى إصلاح جدّي؟ وهل ستكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية تسعى إلى المحافظة على هيكلية السلطة القديمة في وجه معارضة شعبية قوية أم ستتمكّن قوّة سياسية جديدة من تنظيم أمورها والبروز لقيادة البلاد؟ وهل للمبادرة السياسية الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون القدرة على حلّ الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية اللتَين تحكمان قبضتهما على البلاد؟ وما هي احتمالات التعافي الاقتصادي في خضمّ مفاوضات متعثّرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي؟ وما الدول الذي يستطيع المجتمع الدولي تأديته لمساعدة لبنان في هذه الفترة الصعبة والحسّاسة؟

للترجمة الفورية باللغة العربية،

يرجى النقر على “French” و “Mute Original Audio” عند الانضمام إلى الندوة عبر تطبيق Zoom.

ستُستخدم قناة اللغة الفرنسية للترجمة الفورية باللغة العربية

نلفت انتباهكم إلى أنّ عدد الراغبين بالانضمام إلى الندوة محدود

ستضمّ الندوة جلسة “أسئلة وأجوبة”

يمكنكم طرح أسئلتكم من دون الكشف عن هويّتكم في خلال الفترة المخصّصة للأسئلة والأجوبة

عبر خيار “السؤال والجواب” في الندوة عبر تطبيق Zoom