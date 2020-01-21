لطالما سعت مراكز الأبحاث إلى تزويد صنَّاع السياسات العامة بالتحليلات الدقيقة والمشورة المتخصصة في ما يتعلق بالمسائل السياسية والاقتصادية الحرجة. وفي زمنٍ هيمنت عليه الأزمات السياسية والتحديات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ازدادت أهمية مراكز الأبحاث أكثر من أي وقت مضى. ولكن في ظل هذه الظروف المضطربة، قد يكون من الصعب أن توفر هذه المراكز التحليلات والمشورة الفعالة ذات الصلة وفي الوقت المناسب على حدٍّ سواء. ومن أجل تخطي هذه التحديات، لابد أن تبتكر أساليب جديدة تمكِّنها من التواصل مع جمهورها لتقديم وجهات نظر مدروسة ودقيقة حول الأحداث الراهنة.

وكجزء من سلسلة الندوات السنوية المشتركة بين مركز الجزيرة للأبحاث ومركز بروكنجز الدوحة حول “أهمية مراكز الأبحاث”، يدعوكم المركزان لحضور ندوة هذا العام تحت عنوان: “أهمية مراكز الأبحاث ودورها في أوقات الأزمات”.

تتناول الندوة الأسئلة التالية: كيف يتعين على مراكز الأبحاث تعديل أدوارها في أوقات الأزمات؟ وكيف يمكنها أن تضمن وصول نتاجها الفكري إلى جماهيرها وسط تدفق الأخبار المتواصل والتعليقات المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ وكيف يمكن لمراكز الأبحاث إيصال أبحاثها وأفكارها بفعالية أكبر إلى تلك الجماهير وإلى أصحاب القرار وصنّاع السياسات؟