السياسات بشأن الجائحة هل سيزيد فيروس كورونا المستجدّ من حدّة الصراعات في ليبيا وسوريا أم سيخفّفها؟

هل سيُمدّد فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) الصراعَ في ليبيا وسوريا، أم هل ستزيد حروبٌ كهاتَين من تفشّي الجائحة؟ الجواب ليس ببسيط، إذ تبرهن التطوّرات التي شهدتها الدولتان كلتاهما مؤخراً على أنّ العلاقة بين الجائحة والصراع ديناميةٌ وليست أحادية الاتّجاه.

غالب دالاي زميل غير مقيم - مركز بروكنجز الدوحة زميل ريتشارد فون فايتسكر، أكاديمية روبرت بوش

تشير مهى يحيى إلى أنّ تجزئة سوريا تحول دون اعتماد استجابة فعّالة لفيروس كورونا المستجدّ، فيما في الوقت عينه، “تزيد الجائحة من تجزّؤ سوريا”. وفيما تمّ تطبيق إجراءات احتواء بشكل جزئي في أجزاء من البلاد، ما زال القتال سارياً. وتقول مورييل أسبرغ وآخرون إنّه “لم يتغيّر مسار أيّ من الجهات الفاعلة الخارجية الحاسمة بشكل يسمح بالتعامل بشكل فعّال مع الحاجات الإنسانية الناتجة عن الجائحة”.

وعلى نحو مماثل، اشتدّ القتال في ليبيا، على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق عالمي في مارس. وبفعل الحرب أضحت أنظمة الرعاية الصحّية غير مُجهّزة للتعامل مع أزمة صحّة عامة بهذا الحجم، وسيتفاقم الوضع جرّاء الهجمات الأخيرة على بعض المستشفيات في ليبيا. ويلفت عماد الدين بادي الانتباه إلى عنصر إضافي يزيد من تعقيد الأمور، ألا وهو التداعيات الجيوسياسية التي تخلّفها الجائحة في ليبيا. ويحذّر من أنّ عمليةً أوسع لجهد بناء الدولة في ليبيا ستتلقّى ضربة أخرى لأنّ أصحاب المصالح الدوليين يعطون أولوية لالتزاماتهم مع الجهات الفاعلة الهجينة المحلّية. وسوف يتمّ النظر إلى تلك الجهات الفاعلة على أنّها “أدوات من خلالها تُدار عدوى عدم الاستقرار”. في الوقت عينه، ينبّه فريدريك ويري من أنّ المجموعات المسلّحة الليبية يمكنها “أن تستغلّ أزمة الصحة العامّة هذه كأداة وسلاح لزيادة نفوذها السياسي والاجتماعي”.

أما في سوريا، فتقول أسبرغ وآخرون إنّ الجائحة لن تشكّل نقطة تحوّل في الحرب ولن تحدّد مسارها.

وفي زمن تبرز فيه الحاجة إلى العمل الجماعي للقضاء على الجائحة، ما زالت الجهات المتحاربة في سوريا وليبيا تراهن على حلّ عسكري لصراعاتها. وبالفعل، من غير المرجّح أن يصبح فيروس كورونا المستجدّ عنصراً محدّداً رئيسياً لديناميات الصراع في هذَين البلدَين. عوضاً عن ذلك، سيفاقم الفيروس نتائج الحرب الوخيمةَ أصلاً عبر تقليص قدرات الدولة وتجزيء السيادة وتكثيف الصراع العنيف على الموارد. وما دامت الدولة والمجموعات ما دون الدولة تفتقر إلى عناصر التصدّي الاقتصادية اللازمة لمعالجة تداعيات فيروس كورونا المستجدّ، سيتفاقم الصراع للسيطرة على الموارد.

تجدون في ما يلي مجموعة مختارة صغيرة من المقالات لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع.

