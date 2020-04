السياسات بشأن الجائحة: فيروس كورونا المستجدّ: خطاب حرب أم خطاب أزمة؟

هل جائحة فيروس كورونا المستجدّ محاربٌ يقود حرباً هجومية عبر تحويل العالم كلّه إلى ساحة حرب؟ أم هل هي أزمة صحّة عامة كشفت عن عدم جهوزية الدول، الغنية منها والفقيرة، للتغلّب عليها بسرعة وفعالية؟ لماذا تُعتبر الطريقة التي ننظر فيها إلى الخطوات المتّخذة لمحاربة فيروس كورونا المستجدّ أمراً مهماً؟ لقد أعلن بعض الزعماء السياسيين أنّهم رؤساء “فترة حرب” يخوضون حرباً ضدّ الفيروس العدو في محاولة لتدوين إرث بطولي لنفسهم في صفحات التاريخ. فهل هذا الاندفاع نحو المقارنات بالمعارك، عوضاً عن التبصّر المتعقّل للتحضير لحالة طوارئ وشيكة، نظرة مُسبقة عن الطريقة التي ستتعامل فيها الدول مع أزمة تغيّر المناخ المقبلة؟

للجوء إلى لغة الحرب تداعياتٌ مهمّة، ولا سيّما أنّ عدداً متزايداً من الدول يطبّق سلطات حالات الطوارئ. فكما حذّرت كريستين شوبل-باتل: “غالباً ما ننسى أنّ سلطات حالات الطوارئ تستمّر عادة لفترة أطول بكثير ممّا تتطلّبها الأزمةُ”. فتقول إنّه عوضاً عن إعلان الحرب على فيروس كورونا المستجدّ، ما يلزمنا الآن أكثر من أيّ وقت قبل هو لغة وخطوات تعبّر عن تضامن دولي. في المقابل، يتحسّر ريتشارد هاس على غياب “التجهيزات الدفاعية” لمحاربة حرب “الضرورة” هذه بفعالية، وهي حرب “لا بدّ من خوضها في المستقبل المنظور بطُرقٍ مصمّمة لإحباط العدو عوضاً عن هزمه”. وقد حثّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على وقف كلّ الحروب، إذ دعا إلى وقف إطلاق نار عالمي تنتهي بموجبه كلّ الحروب للسماح للعالم بتركيز جهوده على محاربة العدو المشترك الحقيقي: فيروس كورونا المستجدّ.

ويشكّل اليمن مثالاً واضحاً على الترابط الشديد بين الحرب والأمراض المعدية. فبعد مرور خمس سنوات على اندلاع الحرب في اليمن، يعاني الملايين بسبب المجاعة والكوليرا والدفتيريا وتفشّي أمراض أخرى. وهذه الويلات كلّها من صنع الإنسان. في هذا الإطار، وكما تذكّرنا كاثرين كونولي، “العلاقة بين الحرب والمرض ليست علاقة حميدة، وليست إيجابية بالتأكيد، فالحرب لا تشفي ولا تطهّر”.

تجدون في ما يلي مجموعة مختارة صغيرة من المقالات لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع.

