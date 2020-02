توران كيا أوغلو هو زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة وأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة واشنطن، تاكوما. تركّز أبحاثه على مسائل ذات صلة بالدين والسياسة والعلاقات الدولية وسياسات حقوق الإنسان والمشاركة الإسلامية الأمريكية في السياسة.

يشغل توران كيا اوغلو منصب رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي لحقوق الإنسان (Muslim World Journal of Human Rights) وهو مؤلّف: " Legal Imperialism: Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, the Ottoman Empire, and China" و" The Organization of Islamic Cooperation: The Politics, Problems, and Potential". كما شارك في تحرير "The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights" وأكثر من عشرين مقالة نُشِرت في عدد من الدوريات العلميّة والمجلدات المحررة. وله مشاركات كثيرة في المناقشات العامة ونُشرت مقالاته في سياتل تايمز، وذي نيوز تريبيون، والعربية وأراب نيوز.

يعمل كيا أوغلو حالياً على مشاريع تتعلّق بطريقة تشكيل المسلمين الأمريكيين الإسلام العالمي وتتوقف عند الأسباب التي تجعل من بعض المؤسسات الوطنية التي تُعنى بحقوق الإنسان في العالم الإسلامي أكثر فعالية من غيرها لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتتناول كذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الإسلامية وطريقة عملها.