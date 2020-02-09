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Turan

توران كيا أوغلو

زميل زائر - مركز بروكنجز الدوحة

توران كيا أوغلو هو زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة وأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة واشنطن، تاكوما. تركّز أبحاثه على مسائل ذات صلة بالدين والسياسة والعلاقات الدولية وسياسات حقوق الإنسان والمشاركة الإسلامية الأمريكية في السياسة.

يشغل توران كيا اوغلو منصب رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي لحقوق الإنسان (Muslim World Journal of Human Rights) وهو مؤلّف: " Legal Imperialism: Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, the Ottoman Empire, and China" و" The Organization of Islamic Cooperation: The Politics, Problems, and Potential". كما شارك في تحرير "The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights" وأكثر من عشرين مقالة نُشِرت في عدد من الدوريات العلميّة والمجلدات المحررة. وله مشاركات كثيرة في المناقشات العامة ونُشرت مقالاته في سياتل تايمز، وذي نيوز تريبيون، والعربية وأراب نيوز.

يعمل كيا أوغلو حالياً على مشاريع تتعلّق بطريقة تشكيل المسلمين الأمريكيين الإسلام العالمي وتتوقف عند الأسباب التي تجعل من بعض المؤسسات الوطنية التي تُعنى بحقوق الإنسان في العالم الإسلامي أكثر فعالية من غيرها لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتتناول كذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الإسلامية وطريقة عملها.

توران كيا أوغلو هو زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة وأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة واشنطن، تاكوما. تركّز أبحاثه على مسائل ذات صلة بالدين والسياسة والعلاقات الدولية وسياسات حقوق الإنسان والمشاركة الإسلامية الأمريكية في السياسة.

يشغل توران كيا اوغلو منصب رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي لحقوق الإنسان (Muslim World Journal of Human Rights) وهو مؤلّف: ” Legal Imperialism: Sovereignty and Extraterritoriality in Japan, the Ottoman Empire, and China” و” The Organization of Islamic Cooperation: The Politics, Problems, and Potential“. كما شارك في تحرير “The Organization of Islamic Cooperation and Human Rights” وأكثر من عشرين مقالة نُشِرت في عدد من الدوريات العلميّة والمجلدات المحررة. وله مشاركات كثيرة في المناقشات العامة ونُشرت مقالاته في سياتل تايمز، وذي نيوز تريبيون، والعربية وأراب نيوز.

يعمل كيا أوغلو حالياً على مشاريع تتعلّق بطريقة تشكيل المسلمين الأمريكيين الإسلام العالمي وتتوقف عند الأسباب التي تجعل من بعض المؤسسات الوطنية التي تُعنى بحقوق الإنسان في العالم الإسلامي أكثر فعالية من غيرها لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتتناول كذلك المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الإسلامية وطريقة عملها.

مواضيع
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مراكز
مركز بروكنجز الدوحة
خبرات إضافية
سياسة حقوق الانسان
الإسلام والسياسة
منظمة التعاون الإسلامي
التجربة الإسلامية الأمريكية
نظرية العلاقات الدولية
الدين والسياسة
السياسة التركية والتاريخ التركي
حوار الأديان
حوار الحضارات
السياسات بشأن التعليم العالي
السياسات بشأن المدارس المحلية
الوظائف الحالية
زميل زائر، مركز بروكنجز الدوحة
أستاذ في العلاقات الدولية، جامعة واشنطن
رئيس تحرير، مجلة العالم الإسلامي لحقوق الإنسان
الوظائف السابقة
عميد مشارك، كلية الفنون والعلوم متعددة التخصصات، جامعة واشنطن
نائب رئيس مشارك للأبحاث، جامعة واشنطن
أستاذ زائر، جامعة قطر
التعليم
دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة واشنطن، سياتل، واشنطن (2005)
ماجستير في الدراسات الدولية، جامعة دنفر، كولورادو (1999)
بكالوريوس في العلاقات الدولية، جامعة بلكنت، أنقرة (1996)
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