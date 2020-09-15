美国曾与前苏联合作对抗天花，现在也应与中国合作提供新冠疫苗

似乎每个星期都有更多关于中美关系恶化的坏消息，持续的对等制裁，外交上的高谈阔论，签证禁令，诸如“中美关系持续处于低谷”“中美关系迈向‘最黑暗的一章’”之类的新闻头条。与此同时，在美国，新冠大流行持续恶化，死亡人数已超16万。在这两种恶化趋势之中，中美两国是有机会通过国际合作改善外交关系，共同对抗新冠大流行。这对两国都有好处，而且这也不是第一次两个竞争对手并肩抗击疾病。在20世纪60年代，冷战最激烈的时候，美国疾病预防控制中心与前苏联病毒制备研究所合作向发展中国家提供天花疫苗。全球健康领域学者彼得·霍特兹（Peter Hotez）指出，苏联提供了“4.5亿剂疫苗来支持发展中国家开展全球性的消灭天花运动，而美国则提供了重要的资金支持。”

这种疫苗分发的行动曾被视为“物流运输的噩梦”，世界卫生组织所获得的接种资金十分有限。因此，这两个名义上敌对超级大国联合了起来，领导开展接种行动。1980年，世界根除了天花。

这是一个鼓舞人心的故事，但大国合作抗击新冠疫情这个想法却与此有显著差异。新冠肺炎是一种全球流行病，中美两国都未能完全根除该流行病，而在新冠大流行的同时，中美关系也在发生着结构性的深刻变化。尽管存在差异，尽管中美两国难以在制造疫苗方面开展正式合作，两国领导人也应合作将疫苗提供给低收入国家。疫苗可能会优先在本国使用，但两国至少也可以致力于向低收入国家提供疫苗。中国已经表示将出口国产疫苗，但截至本文撰写时，美国仍未有所表示。

中美为什么应该合作？

从美国的角度看，合作共享疫苗将展示美国对在与中国发展外交关系的发展中国家有同样的承诺，否则将面临潜在的人道主义灾难。拒绝合作将会导致美国与主要盟友的关系进一步恶化，并损害美国在全球的声誉。

而从中国的角度看，中国最高领导人已承诺，一旦中国研发的疫苗获批使用，非洲国家将会是最早一批从该疫苗中受益的国家，中国外交部部长王毅最近呼吁中美两国在此方面进行合作。

通过进一步合作，美国不仅仅可以督促中国履行提供疫苗的承诺，而且也可以阻止中美关系进一步恶化。

合作可以通过美国疾病预防控制中心和中国疾病预防控制中心，组建政府工作组，协调私营部门，促进疫苗的生产和分发。重点在于供应链。这方面的合作将会非常艰巨。一份报告称，单单在美国市场交付10亿剂疫苗就至少需要8000架货运飞机，更不用提向国外交付。世界卫生组织和盖茨基金会、全球疫苗免疫联盟（GAVI）等机构已经建立并维持了美国与国际卫生团体之间的联系，而主要的跨国制药公司也承诺向所有人提供尽可能多的疫苗。合作可能面临的另一个挑战是供需之间的不平衡，这种不平衡在2009年H1N1流感疫苗接种中也曾出现。根据美国国立卫生研究院的数据，在最初的几个月中对疫苗的需求远远超过了供应，但在随后几个月中，供应远远超过了需求。鉴于这项行动的范围之广，政府与私营部门团体之间的国际合作和协调可以帮助减轻这种失衡。最后一个要点：政治环境无疑将对该项目的成功构成重大威胁。美国政府对中国采取强硬的政策立场，西方国家担忧中国或第三方如俄罗斯侵犯知识产权。美国疫病预防控制中心全球卫生中心主任丽贝卡·马丁（Rebecca Martin）将面临一个选择，疾病预防控制中心可以默许总统，保持一种孤立的、民族主义的方法来提供新冠疫苗，任死亡人数在世界范围内激增。

或者，可以搁置激烈的权力竞争，要求在此问题上与大国开展合作。如果美国和前苏联能够在冷战高峰进行合作，那么中美两国现在也可以进行合作，而世界将会因此变得更加健康。

(Translated by Wei Wei)