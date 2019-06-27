中美关系的紧张局势能被缓解吗？

本周，特朗普总统将和中国领导人习近平在日本的 G-20 峰会会谈。媒体关注的是两位领导人能否重启贸易谈判，或者至少暂停“贸易战”。但是本次会谈关乎的远不止贸易谈判。整个中美关系现在都处于危险的螺旋式下降中。这次的特习会会可以稳定局势吗？

很遗憾，不太可能，因为中美关系的几乎每个方面都存在危机。更危险也更让人担忧的是，中美政府都越发把对方看作是全面竞争对手。以下是中美关系众多冲突领域中的几个：

作者 Paul D. Gewirtz Director - Yale’s Paul Tsai China Center Potter Stewart Professor of Constitutional Law - Yale Law School Nonresident Senior Fellow - Brookings Institution

贸易战 ：当下的“贸易战”对中美都在产生巨大的负面影响——已生效的大额关税、承诺即将生效的大额关税、失败的谈判在两个国家都公开被政治化了，所以中美达成协议将会非常困难。

科技竞争 ：中美科技领域的竞争日益激烈，双方都认为高科技将决定未来世界经济和军事力量的主宰。中方领导人认为美国把华为列入“实体”名单等行为展现了美国沉重打击中国经济的决心。（美方把华为列入“实体“名单意味着华为必须获得美国政府允许才能从美国公司购买零部件。）美国政府则有很多人希望中美经济可以脱钩（decouple），从而保护美国的利益，尽管这样做可能会带来根本性影响。

台湾局势 ：台湾是中美关系50多年来最敏感、军事上最危险的问题，而这个问题现在再次引人忧虑。美国国防部最近的一份报告把台湾放在了“国家”一栏，背离了“一个中国”原则。另一方面，中国高层官员在谈到“统一”大陆和台湾时，也用了“保留采取一切必要措施的选项”这样听起来更强硬的语言。

亚太地区的军事化 ：中国日益强大的军事力量，以及它对南海各种自然地貌的占领、开垦和军事化让美国加强了巡航以及“航行自由”行动，增加了军事冲突的风险。（中国的这些行为被联合国仲裁庭认定违反国际法。）危机管理程序的削弱让意外和独立事件更容易升级。

意识形态冲突 ：中美双方公开的意识形态“喊话比赛”更频繁了。美国方面，国防部代理部长沙纳汉（Shanahan）最近称中美关系为“地缘政治竞争”，竞争双方“对世界秩序的愿景一个自由，另一个专制”。美国外交部一位高层官员则称中美关系为“文明的冲突”。中国的威权领导人也更直接地批评美国的“霸凌”以及美国民主中的不平等和混乱。此外，中国领导人还加强了中国共产党对国内的政治管控、放缓了自由化经济改革的脚步、更加明目张胆地侵犯人权。最让人不安的是，中国在新疆以“再教育”名义拘留了大量维吾尔人。

签证战 ：中美都在拒绝对方国家访客的签证，这种做法削弱了中美间“人与人交流”对双边关系起到的的稳定作用。美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）阐述了美方拒签的一个理由。他说中国的间谍活动、对美国政治的影响活动都是“全社会”的行为，所以每个访美的中国人都有嫌疑。而中国对外国访客的恐吓也更加频繁。中方出人意料地拘留了几位加拿大旅客，至今仍未释放。

国际制度冲突 ：习近平领导下的中国和特朗普领导下的美国都在挑战过去70年提供世界稳定的国际制度，尽管双方挑战国际制度的方式不同。此外，中美也在不断挑战对方在现有国际制度中所扮演的角色。国际制度正迅速被削弱，且没有任何一方为调整或加强现有制度做出了显著努力。

以上只是一些具体例子。更深层的问题是，中美政府对对方的认识有了根本的转变。美国政府官员现已公开称中国为竞争对手，一个企图削弱美国力量、替代美国在世界领导地位的竞争对手。中国领导人在公开场合的用词比较缓和，但他们也认为，美国（至少在特朗普任内）是中国的敌人，企图削弱中国的力量、推翻中国共产党的领导。这样的认知已经变成了“自证预言”——两国的行为都反映了他们对对方的认知（即“对方是有敌意的”），而这样的行为又强化了另一国的敌意。

如果中美关系的紧张局势再不缓和，中美双方的基本态度还将变得更糟，世界格局将会发生变化。中国会更靠近俄罗斯，而中俄结盟本身就是不稳定且危险的，尤其是当美国和它盟友的联系在减弱时。其他被牵扯进中美竞争但又不想选边站的国家很可能会面临困境。

中美关系不能再螺旋式下降、越变越糟了。不过中美关系真的能被改善吗？

当然。政策和政府行为都是人实施的。结构性因素影响历史，但决定历史走向的是人类能动性（agency），而非“命运”。不过，掌权者最终会做出恰当还是灾难性的选择，又是另一回事了。尽管中美双方都有很多声音提到系统性因素和历史大趋势，但我们必须意识到，中美关系的未来由中美两国人决定，且“两国”代表的不只是两国领导人或两国政府。中国和美国社会都在激烈讨论中美关系，而中美关系也是不断变化的。

值得一提的是，现在正不断加重的敌意只是政府与政府间的。两国社会各界人士其实对中美关系有更多更复杂、甚至是有建设性的思考。不过这类有建设性的观点虽然在美国有很多且受到社会尊重，但通常都被边缘化了。很遗憾的是，美国媒体也多半只关注最强硬、最高调的声音，常常错误地把它们当作美国社会对中美关系新的共识。

美国国内那些对中美关系更细致、更深入的思考才是美国对中美关系真正的“新共识”。这个“新共识”是，中美关系已经发生转变，美国确实需要比以前做出更强烈的回应来增进自己的利益，但中国不是美国的敌人。中国看到了历史的转折点，因为中美之间的力量平衡已经发生了变化。中国，这个人口14亿的大国，变得更强大了。它威权的政治制度和国家领导的经济制度和美国的非常不同，而且中国使用自己新获取力量的方式也让人担忧。

中国和美国的利益常常不同，所以美国的确需要更频繁、更强有力地作出回应，以维护自己的利益和价值观。例如，美国社会和民主、共和两党确实对中国经济政策的态度很一致——中国过去几十年的经济政策并不公平。虽然很多人（包括美国商界）可能不同意特朗普总统的“关税策略”，但几乎所有人（包括美国商界）都认为美国需要对中国极为不公平、不对等的经济政策做出强有力的回应。（虽然美国商界希望政府对中国做出强有力回应、不再一味服从现有政策，但是美国商界的最终目的也只是和中国建立良好的经济关系、开展正当竞争，并非要建立中美间的敌意。）美国社会的另一共识是，随着中国军事力量的增强，美国需要找到更新、更好的方式来阻击潜在军事威胁。最后，美国社会还认为美国需要坚定支持民主价值。

不过这并不意味着中国是美国的敌人。这并不意味着美国正在或应该与中国进行“新冷战”。我们不应把中美现在的关系与20世纪下半叶美国和苏联之间的关系类比。

“冷战”的类比并不恰当。中美经济互相依赖、双方都从中获利，而美国和苏联当时的经济联系并不有那么紧密。中美在各个领域都有大量人与人间的交流，而美苏当时并没有。苏联领导人曾对美国说“我们要埋葬你们”；苏联曾入侵和占领了许多国家。中国可能会是一个厉害的竞争对手，但它并不希望摧毁美国，并不对美国构成生存威胁，并没有入侵其他国家。中国领导人对中国的成就感到骄傲，但他们看起来并没有在强势输出他们的制度，至少目前为止还没有。在美苏冷战中，美国的策略是“遏制”（containment），其根本假设就是苏联终将自己垮掉。不过如果美国现在想“遏制”中国，有着14亿人口、正蓬勃发展的中国很难会自己毁掉。

与上述观点同样重要的是，中美急需加强合作，只有这样才能解决对两国以及世界构成生存威胁的问题。在气候变化、核扩散、大范围流行病等问题上，如果人类真想做些什么，那么中美必须合作。（特朗普政府拒绝了巴黎气候协议和伊朗核协议，而这两项协议某种意义上都是中美合作的产物。也就是说特朗普政府不认为这些中美合作取得的成就符合美国利益，不认为美方应该管理和中国的差异，以保护现在的合作。）中美将会有很多不同，且会在许多层面展开竞争。不过虽然局势会紧张、竞争会激烈，如果中美想要在关键问题上达成迫切需要的合作，美国必须有效管理中美之间的竞争关系。

美国面临的挑战是它能不能和一个强大的中国和平共处。其中很重要的一部分必须是美国的国内政策——美国只有解决了自己的经济和政治问题，才能以最佳姿态和中国竞争、继续成为世界的典范、对其他国家提供援助和支持（给其他国家一个接受中国援助之外的选择）。美国还应该和盟友及其他伙伴紧密合作，更好地克制、平衡、引导中国。

不过美国也必须直接和中国解决中国带来的挑战，与中国一起找到双方作为大国能和平共处的方式。什么样共存的条件可以保护美国的利益和价值观，促进对双方都有益的中美合作？我们这个时代最大的外交挑战就是找到我们和平共处的原则、政策和规则——在经济、安全、国际制度层面都是如此。我们不应该在尝试之前就预判自己会失败。

今天的美国连外交手段都没有尝试。美国没有制定清晰的对华政策，没有和盟友一起制定和实施对华的合作政策，甚至连中美官方的常规外交现在都非常有限。此外，中国外交的边缘政策、含糊其辞、推脱阻碍本来就很难促成坦诚的外交互动，很难让外交互动产生实际价值。现在，可能实现的最佳情况就是让中美政府之外的专家以“二轨对话”的形式尝试展开深入交流。在非政府成员之间。这样的交流可以为日后政府之间的行动打下基础，尽管持久和根本性的政府外交在特朗普执政时不太可能发生。

那么本周特朗普总统和习近平总统的会面将会有什么成果呢？考虑到前述中美关系的紧张局面，我们不应该对会面抱有太高期望，尤其是在外交人员没有太多准备的情况下。即使是在“贸易战”这方面，由于中美贸易问题在经济和政治上对两国来说都已变得非常复杂，会谈很难带来具体进展。

我们能期待的最佳结果或许就是两位领导人延续他们是“朋友”的形象，为重启饱有诚意的贸易谈判创造更好的环境。如果任何一方在发言时表示他们“打败”了另一方，贸易谈判都不可能成功。如果领导人礼貌地称对方为“朋友”，且赞扬对方是为他的国家尝试争取了“最佳利益”的强大领导人，那两国外交官可能可以重启谈判，并可能会达成一个政治上可以接受、实际上对双方都有益的贸易协定。

不过这种情况并不一定会发生。的确，特朗普和习近平可能现在都不想和对方达成贸易协定了。即便协定谈成，中美关系也只有一个方面获得了暂时的稳定。任何一项协定的实施都将是困难的，而且必然会带来新的摩擦。更重要的是，中美关系在其他方面还有许多争议点。

中美两个超级大国并存所带来的挑战，将持续很长一段时间。我们必须面对这个现实，也必须找到两国和平共处的方法。