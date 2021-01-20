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الإصدارات: BDC Snapshots
Muscat, Oman.- In photos taken on November 13, 2020, it shows the streets of Muscat during the coronavirus pandemic. Oman has received $ 1 billion in direct financial aid from Qatar, at a time when the sultanate is trying to mitigate its economic crisis, which has been exacerbated by the impact of the coronavirus pandemic and falling oil prices.
مقال

بالأرقام من مركز بروكنجز الدوحة: عُمان المحايدة هي الفائز في الأزمة الخليجية وحلّها بلا شكّ

برزت عُمان كإحدى الجهات الفائزة الأكيدة في الخصام الخليجي الذي بدأ في العام 2017. فطوال فترة الأزمة، حافظت مسقط على حيادها على الرغم من الضغوط التي مارستها الكتلة السعودية الإماراتية.

في الوقت عينه، حظيت بِصِلات اقتصادية معزّزة مع الدوحة، إذ ازدادت الصادرات العمانية إلى قطر بنسبة تفوق 100 في المئة، فيما ازدادت الصادرات القطرية إلى عُمان بنسبة 440 في المئة من العام 2017 إلى العام 2018. وسوف تستفيد السلطنة كثيراً من حلّ النزاع، ولا سيّما من ناحية طلب المساعدات والمحافظة على سياستها الخارجية المحايدة. وصادف التوصّل إلى حلّ قبل أيامٍ قليلة من الذكرى الأولى لوفاة السلطان قابوس، بعد أن ولّد رحيله مخاوف من أنّ الرياض أو أبوظبي قد تضغطان على السلطان هيثم الذي استلم العرش حديثاً لكي يبتعد عن سياسة الحياد التي اعتمدها سلفه أو أنّهما قد تفرضان حصاراً على عمان بحدّ ذاتها. لكن باتت السلطنة الآن أقلّ عرضة لخطوة كهذه، وقد تطلب المساعدات من الدول المجاورة في حال لاحظت أنّ الشروط المترافقة بهذه المساعدات هي أقلّ.

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