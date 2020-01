يحيى ح. زبير هو زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة وبروفيسور أول في الدراسات الدولية ومدير الأبحاث الجيوسياسية في كلية كيدج للأعمال في فرنسا. درّس زبير، قبل انضمامه إلى كلية كيدج في العام 2005، في عددٍ من الجامعات في الولايات المتحدة وكان أستاذاً في عددٍ من الجامعات في الصين وأوروبا والولايات المتحدة والهند وأندونيسيا وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعددت منشوراته وتضمنت عدداً من الكتب ومنها: Algerian Politics: Domestic Issues & International Relations (راوتليدج2020)، North African Politics: Change and Continuity (2016)؛ Building a New Silk Road: China & the Middle East in the 21st (2014)؛ Global Security Watch—The Maghreb: Algeria, Libya, Morocco, and Tunisia (2013)؛ North Africa: Politics, Region, and the Limits of Transformation (راوتليدج، 2008). ونُشرت مقالاته العلمية في عدد من المجلّات الأكاديمية ومنها على سبيل المثال فورين أفيرز، ثيرد وورلد كوارترلي، ميديتيرانيان بوليتكس، إنترناشيونال أفيرز، أفريكا سبكتروم، جورنال أو نورث أفريكان ستاديز، ميدل إيست جورنال، جورنال أوف كونتمبراري تشاينا، أراب ستاديز كوارترلي، أفريكا توداي، ميدل إيست بوليسي، وغيرها. وساهم أيضاً في كتابة فصول في عددٍ من الكتب ومقدمات عددٍ من الموسوعات. أتمّ مؤخراً دراسة كبيرة تحت عنوان: " Civil Strife, Politics, and Religion in Algeria" لموسوعة أكسفورد للسياسة والدين (2019).