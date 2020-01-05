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Yahia Zoubir

يحيى ح. زبير

زميل زائر - مركز بروكنجز الدوحة

يحيى ح. زبير هو زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة وبروفيسور أول في الدراسات الدولية ومدير الأبحاث الجيوسياسية في كلية كيدج للأعمال في فرنسا.  درّس زبير، قبل انضمامه إلى كلية كيدج في العام 2005، في عددٍ من الجامعات في الولايات المتحدة وكان أستاذاً في عددٍ من الجامعات في الصين وأوروبا والولايات المتحدة والهند وأندونيسيا وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعددت منشوراته وتضمنت عدداً من الكتب ومنها: Algerian Politics: Domestic Issues & International Relations (راوتليدج2020)، North African Politics: Change and Continuity (2016)؛ Building a New Silk Road: China & the Middle East in the 21st (2014)؛ Global Security Watch—The Maghreb: Algeria, Libya, Morocco, and Tunisia (2013)؛ North Africa: Politics, Region, and the Limits of Transformation (راوتليدج، 2008). ونُشرت مقالاته العلمية في عدد من المجلّات الأكاديمية ومنها على سبيل المثال فورين أفيرز، ثيرد وورلد كوارترلي، ميديتيرانيان بوليتكس، إنترناشيونال أفيرز، أفريكا سبكتروم، جورنال أو نورث أفريكان ستاديز، ميدل إيست جورنال، جورنال أوف كونتمبراري تشاينا، أراب ستاديز كوارترلي، أفريكا توداي، ميدل إيست بوليسي، وغيرها. وساهم أيضاً في كتابة فصول في عددٍ من الكتب ومقدمات عددٍ من الموسوعات. أتمّ مؤخراً دراسة كبيرة تحت عنوان: " Civil Strife, Politics, and Religion in Algeria" لموسوعة أكسفورد للسياسة والدين (2019).

يحيى ح. زبير هو زميل زائر في مركز بروكنجز الدوحة وبروفيسور أول في الدراسات الدولية ومدير الأبحاث الجيوسياسية في كلية كيدج للأعمال في فرنسا.  درّس زبير، قبل انضمامه إلى كلية كيدج في العام 2005، في عددٍ من الجامعات في الولايات المتحدة وكان أستاذاً في عددٍ من الجامعات في الصين وأوروبا والولايات المتحدة والهند وأندونيسيا وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعددت منشوراته وتضمنت عدداً من الكتب ومنها: Algerian Politics: Domestic Issues & International Relations (راوتليدج2020)، North African Politics: Change and Continuity (2016)؛ Building a New Silk Road: China & the Middle East in the 21st (2014)؛ Global Security Watch—The Maghreb: Algeria, Libya, Morocco, and Tunisia (2013)؛ North Africa: Politics, Region, and the Limits of Transformation (راوتليدج، 2008). ونُشرت مقالاته العلمية في عدد من المجلّات الأكاديمية ومنها على سبيل المثال فورين أفيرز، ثيرد وورلد كوارترلي، ميديتيرانيان بوليتكس، إنترناشيونال أفيرز، أفريكا سبكتروم، جورنال أو نورث أفريكان ستاديز، ميدل إيست جورنال، جورنال أوف كونتمبراري تشاينا، أراب ستاديز كوارترلي، أفريكا توداي، ميدل إيست بوليسي، وغيرها. وساهم أيضاً في كتابة فصول في عددٍ من الكتب ومقدمات عددٍ من الموسوعات. أتمّ مؤخراً دراسة كبيرة تحت عنوان: “ Civil Strife, Politics, and Religion in Algeria” لموسوعة أكسفورد للسياسة والدين (2019).

مواضيع
الشؤون الدولية
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مراكز
مركز بروكنجز الدوحة
خبرات إضافية
الجزائر
المغرب
ومبادرة الحزام والطرق في الشرق الأوسط وأفريقيا
قضايا السلام والأمن
الحوكمة
النزاعات الإقليمية
الحركات الإسلامية/ الجهادية المتطرفة
النزاعات وحل النزاعات في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل
السياسة الخارجية للولايات المتحدة
السياسة الخارجية الروسية
الوظائف الحالية
زميل زائر، مركز بروكنجز الدوحة
بروفيسور أول في العلاقات الدولية/ الجيوسياسية والإدارة الدولية، كلية كيدج للأعمال
مدير الأبحاث في الجيوسياسية، كلية كيدج للأعمال
مدير مسار التميّز في الجيوستراتيجية والأعمال الدولية، كلية كيدج للأعمال
مستشار فخري، معهد الشرق الأوسط للدراسات في جامعة شانغهاي للدراسات الدولية
الوظائف السابقة
مدير عام ومدير أكاديمي، بروفيسور في العلاقات الدولية وإدارة الأعمال الدولية، ثندربيرد يوروب، مركز فرنش – جنيفا، أركشان، فرنسا. 1998 – 2005.
بروفيسور في العلاقات الدولية وإدارة الأعمال الدولية، ثندربيرد، الكلية الأمريكية للإدارة الدولية، أريزونا، 1995 – 2005.
أستاذ مساعد في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومنسق برامج الدراسات الخارجية، الكلية الأمريكية للأعمال، ومعهد الدراسات الجامعية، سويسرا. 1991 – 1995.
مدير مقيم/ أستاذ مساعد، البرنامج الخاص للأعمال الدولية والمنظمات السياسية، برنامج الدراسة المؤقتة في الخارج في جامعة جورج مايسون في سويسرا، شتاء 1994/95، شتاء 1993/94.
مساعد في العلوم السياسية والدراسات الدولية، مستشار أكاديمي، الكلية الأمريكية في سويسرا. 1990 – 1991.
أستاذ مساعد/ مدير أكاديمي، كلية الخدمات الدولية وواشنطن سيمستر وبرامج عواصم العالم، الجامعة الأمريكية، واشنطن العاصمة، 1985 – 1990.
مدير، البرنامج الصيفي السنوي لطلاب جامعة الكويت المتميّزين، الجامعة الأمريكية
مدير الجامعة الأمريكية/ أستاذ مساعد، برنامج الدارسة في الخارج، بلجيكا. 1986.
مشرف فترة التدريب، واشنطن سيمستر وبرامج عواصم العالم، الجامعة الأمريكية، 1985 – 1990.
مساعد مدرّس، كلية الخدمة الدولية، الجامعة الأمريكية. 1979 – 1983.
أكاديمي، سفارة الكويت، البعثة الثقافية، واشنطن العاصمة. 1984 – 1985.
أستاذ، ليسيه لو كاروبيه الجزائر. 1974.
التعليم
دكتوراه في العلاقات الدولية، الجامعة الأمريكية، واشنطن العاصمة، كلية الخدمة الدولية، مايو 1985. [تم تحضير الدكتوراه في كلية الإدارة الحكومية، جامعة جورج تاون، واشنطن العاصمة.]
ماجستير في الشؤون الدولية (الشؤون الدولية والتنمية الدولية/ الاقتصاد السياسي الدولي)، الجامعة الأمريكية، كلية الخدمة الدولية، أغسطس 1979.
بكالوريوس في العلوم السياسية، معهد الدراسات السياسية، جامعة الجزائر العاصمة، الجزائر، يونيو 1974.
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