نهى أبو الدهب هي زميلة في مركز بروكنجز الدوحة وبرنامج السياسية الخارجية بمعهد بروكنجز ومتخصّصة حائزة على جائزة في مجال العدالة الانتقالية في المنطقة العربية: Transitional Justice and the Prosecution of Political Leaders in the Arab Region: A comparative study of Egypt, Libya, Tunisia and Yemen (أكسفورد، هارت للنشر، 2017). وفي كتابها هذا، تتحدى أبو الدهب التوجّه السائد لممارسات العدالة الاجتماعية والأبحاث المتعلقة بها من خلال المقابلات التي أجرتها في مصر وليبيا وتونس واليمن بين الأعوام 2011 و2017. وهي أيضاً المحرّرة الضيفة للعدد الخاص لـ International Criminal Law Review بعنوان: "The Ethnography of Armed Conflict" (2019). أبو الدهب هي أيضاً نائبة رئيس مجموعة العدالة الانتقالية وسيادة القانون في الجمعية الأمريكية للقانون الدولي. وهي عضو في جمعية علماء القانون ورابطة دراسات الشرق الأوسط ورابطة القانون والمجتمع والجمعية الأمريكية للقانون الدولي. وقد عملت أبو الدهب، منذ العام 2003، في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالتنمية في مختلف وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. كما عملت أبو الدهب كمحاضرة زائرة بجامعة نورثويسترن حيث قامت بتدريس مادة القانون والأنثروبولوجيا وأيضاً في كلية ملبورن للحقوق حيث قامت بتدريس مادة القانون والتنمية، وشاركت في التحكيم في مسابقة المحكمة الصورية العربية الأولى التي نظمتها جامعة جورجتاون في قطر، وعملت كأساتذة مساعدة في كلية الحقوق في جامعة هارفارد للقانون الدولي والسياسة الدولية. وقد حصلت على منح بحثية ومنح سفر من كلية لندن الجامعية، وكلية الحقوق بجامعة دورهام، ومجلة القانون الحديث، وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، بالإضافة إلى جمعية دراسات الشرق الأوسط. وكثيراً ما تقدّم أبو الدهب المشورة للحكومات ومنظّمات المجتمع المدني والمنظّمات الدولية وتشارك في العديد من المقابلات على وسائل الإعلام، منها قناة الجزيرة، والبي بي سي، وبلومبرغ، والسي إن إن، وأم أس أن بي سي، وذا واشنطن بوست، وغيرها.