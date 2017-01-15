 Skip to main content
Search
عرض جميع الخبراء
Noha Aboueldahab

نهى أبو الدهب

زميلة - السياسة الخارجية, مركز بروكنجز الدوحة

نهى أبو الدهب هي زميلة في مركز بروكنجز الدوحة وبرنامج السياسية الخارجية بمعهد بروكنجز ومتخصّصة حائزة على جائزة في مجال العدالة الانتقالية في المنطقة العربية: Transitional Justice and the Prosecution of Political Leaders in the Arab Region: A comparative study of Egypt, Libya, Tunisia and Yemen (أكسفورد، هارت للنشر، 2017). وفي كتابها هذا، تتحدى أبو الدهب التوجّه السائد لممارسات العدالة الاجتماعية والأبحاث المتعلقة بها من خلال المقابلات التي أجرتها في مصر وليبيا وتونس واليمن بين الأعوام 2011 و2017. وهي أيضاً المحرّرة الضيفة للعدد الخاص لـ International Criminal Law Review بعنوان: "The Ethnography of Armed Conflict" (2019). أبو الدهب هي أيضاً نائبة رئيس مجموعة العدالة الانتقالية وسيادة القانون في الجمعية الأمريكية للقانون الدولي. وهي عضو في جمعية علماء القانون ورابطة دراسات الشرق الأوسط ورابطة القانون والمجتمع والجمعية الأمريكية للقانون الدولي. وقد عملت أبو الدهب، منذ العام 2003، في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالتنمية في مختلف وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. كما عملت أبو الدهب كمحاضرة زائرة بجامعة نورثويسترن حيث قامت بتدريس مادة القانون والأنثروبولوجيا وأيضاً في كلية ملبورن للحقوق حيث قامت بتدريس مادة القانون والتنمية، وشاركت في التحكيم في مسابقة المحكمة الصورية العربية الأولى التي نظمتها جامعة جورجتاون في قطر، وعملت كأساتذة مساعدة في كلية الحقوق في جامعة هارفارد للقانون الدولي والسياسة الدولية. وقد حصلت على منح بحثية ومنح سفر من كلية لندن الجامعية، وكلية الحقوق بجامعة دورهام، ومجلة القانون الحديث، وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، بالإضافة إلى جمعية دراسات الشرق الأوسط. وكثيراً ما تقدّم أبو الدهب المشورة للحكومات ومنظّمات المجتمع المدني والمنظّمات الدولية وتشارك في العديد من المقابلات على وسائل الإعلام، منها قناة الجزيرة، والبي بي سي، وبلومبرغ، والسي إن إن، وأم أس أن بي سي، وذا واشنطن بوست، وغيرها.

نهى أبو الدهب هي زميلة في مركز بروكنجز الدوحة وبرنامج السياسية الخارجية بمعهد بروكنجز ومتخصّصة حائزة على جائزة في مجال العدالة الانتقالية في المنطقة العربية: Transitional Justice and the Prosecution of Political Leaders in the Arab Region: A comparative study of Egypt, Libya, Tunisia and Yemen (أكسفورد، هارت للنشر، 2017). وفي كتابها هذا، تتحدى أبو الدهب التوجّه السائد لممارسات العدالة الاجتماعية والأبحاث المتعلقة بها من خلال المقابلات التي أجرتها في مصر وليبيا وتونس واليمن بين الأعوام 2011 و2017. وهي أيضاً المحرّرة الضيفة للعدد الخاص لـ International Criminal Law Review بعنوان: “The Ethnography of Armed Conflict” (2019). أبو الدهب هي أيضاً نائبة رئيس مجموعة العدالة الانتقالية وسيادة القانون في الجمعية الأمريكية للقانون الدولي. وهي عضو في جمعية علماء القانون ورابطة دراسات الشرق الأوسط ورابطة القانون والمجتمع والجمعية الأمريكية للقانون الدولي. وقد عملت أبو الدهب، منذ العام 2003، في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالتنمية في مختلف وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. كما عملت أبو الدهب كمحاضرة زائرة بجامعة نورثويسترن حيث قامت بتدريس مادة القانون والأنثروبولوجيا وأيضاً في كلية ملبورن للحقوق حيث قامت بتدريس مادة القانون والتنمية، وشاركت في التحكيم في مسابقة المحكمة الصورية العربية الأولى التي نظمتها جامعة جورجتاون في قطر، وعملت كأساتذة مساعدة في كلية الحقوق في جامعة هارفارد للقانون الدولي والسياسة الدولية. وقد حصلت على منح بحثية ومنح سفر من كلية لندن الجامعية، وكلية الحقوق بجامعة دورهام، ومجلة القانون الحديث، وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، بالإضافة إلى جمعية دراسات الشرق الأوسط. وكثيراً ما تقدّم أبو الدهب المشورة للحكومات ومنظّمات المجتمع المدني والمنظّمات الدولية وتشارك في العديد من المقابلات على وسائل الإعلام، منها قناة الجزيرة، والبي بي سي، وبلومبرغ، والسي إن إن، وأم أس أن بي سي، وذا واشنطن بوست، وغيرها.

معلومات الاتصال
مواضيع
حقوق الإنسان
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
خبرات إضافية
العدالة الانتقالية
تحولات الربيع العربي
القانون الجنائي الدولي
المحكمة الجنائية الدولية
العدالة الاجتماعية في الربيع العربي
دراسات قانونية
المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
التاريخ الوظيفي
الوظائف السابقة
مديرة مشروع البحث، مشروع سيادة القانون في قطر
مستشارة أولى، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قطر
مديرة برامج - التعليم في اليمن، اليونسكو في الدوحة
باحثة في حقوق الإنسان والتنمية - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- نيويورك/لبنان، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - نيويورك
مسؤولة التواصل، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا - التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، نيويورك
زميلة زائرة، مركز بروكنجز الدوحة
التعليم
شهادة الدكتوراه، القانون - كلية دورهام للقانون، جامعة دورهام (المملكة المتحدة)
شهادة الماجستير، الدراسات القانونية الدولية والمقارنة - كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، جامعة لندن (المملكة المتحدة)
شهادة البكالوريوس، العلاقات الدولية ودراسات السلام والصراع - جامعة تورنتو (كندا) ومعهد العلوم السياسية في باريس (فرنسا)
الطلاقة اللغوية
العربية

مشاركات المدونة

عرض جميع مشاركات المدونة

مقالات

عرض جميع المقالات

أبحاث

عرض جميع الأبحاث

فعاليات

عرض جميع الفعاليات
Get daily updates from Brookings