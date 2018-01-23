غالب دالاي، هو زميل غير مقيم في مركز بروكنجز الدوحة، وهو أيضاً زميل في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية .

ودالاي مختصّ في القضايا المتعلقة بالسياسة التركية والسياسة الخارجية وسياسات الشرق الأوسط، ويركّز بشكلٍ خاص على سوريا والعراق والعلاقات بين تركيا والغرب. ويكزّ عمله أيضاً على مسألة النظام الإقليمي والملكيات والجمهوريات في العالم العربي والمسألة الكردية، بالإضافة إلى الإسلام السياسي والحركات الراديكالية.

ودالاي مختصّ في القضايا المتعلقة بالسياسة التركية والسياسة الخارجية وسياسات الشرق الأوسط، ويركّز بشكلٍ خاص على سوريا والعراق والعلاقات بين تركيا والغرب. ويvكزّ عمله أيضاً على مسألة النظام الإقليمي والملكيات والجمهوريات في العالم العربي والمسألة الكردية، بالإضافة إلى الإسلام السياسي والحركات الراديكالية.

أكمل دالاي دراسته الجامعية في جامعة اسطنبول، وحصل على ماجستير من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. وهو حالياً يحضّر لدرجة الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة.

وهو يكتب بانتظام في سلسلة موجز السياسة حول تركيا الذي يصدره صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة. وقد نُشِرَت مقالاته في العديد من صحف الالكترونية منها فوراين أفيرز والجزيرة وأوبن ديموكراسي وميدل إيست آي وهافنغتون بوست، بالإضافة إلى ذا ووردل بوليتيكس ريفيو وفير أوبزورفر.