إيريك فيرامونتيس زميل مشترك بين مركز بروكنجز الدوحة وجامعة قطر حيث يدرّس طلاب مرحلة الدكتوراه ضمن برنامج دراسات الخليج التابع لجامعة قطر. قبل ذلك، كان أستاذ علاقات دولية في الجامعة الوطنية الأسترالية وأستاذ أنتروبولجيا في "Universidad Autónoma de San Luis Potosí" في المكسيك.

يحمل إيريك دكتوراه في السياسات والعلاقات الدولية من الجامعة الوطنية الأسترالية، وتناولت أطروحته نشر الخطابات حول الهوية الوطنية في مواقع مختلفة تُعنى بالإنتاج الثقافي في قطر المعاصرة. يبدي إيريك اهتمامًا بكيفية عمل السلطة في المجتمع من خلال عمليات تبدو غير سياسية، لا سيما تلك المتعلقة بتجسيد الهويات الوطنية والجنسانية. وهو مهتمّ أيضاً بالبحث عن كيفيّة تصوّر الجهات الفاعلة الاجتماعية لطرق بديلة لتطبيق الأشكال ذاتها من إظهار الهوية.

وهو حاليّاً في صدد البحث عن أجوبةٍ لهذه الأسئلة من خلال النظر في التحوّلات الاجتماعية السياسية الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما قطر، التي تطبق مشاريع إصلاح بهدف تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن اعتمادها على تصدير الهيدروكربونات.