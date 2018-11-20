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Asaad Alsaleh

أسعد الصالح

زميل زائر - مركز بروكنجز الدوحة

أسعد الصالح هو زميل زائر مركز بروكنجز الدوحة. بدأ مشواره الأكاديمي في جامعة يوتا وهو حالياً أستاذ مشارك في الأدب العربي والدراسات المقارنة والثقافية بجامعة إنديانا. الصالح هو أيضاً مشارك فخري في برنامج دراسات الشرق الأوسط بجامعة وسكونسن ماديسون. وهو مهتم بالسرديات المتعلّقة بالأدب العربي ضمن الثقافة السياسية السائدة، ونتج عن هذا الاهتمام نشر كتاب بعنوان: "Voices of the Arab Spring: Personal Stories from the Arab Revolutions" (منشورات جامعة كولومبيا، 2015). وتركّز أبحاثه الحالية على أيديولوجية داعش.

أسعد الصالح هو زميل زائر مركز بروكنجز الدوحة. بدأ مشواره الأكاديمي في جامعة يوتا وهو حالياً أستاذ مشارك في الأدب العربي والدراسات المقارنة والثقافية بجامعة إنديانا. الصالح هو أيضاً مشارك فخري في برنامج دراسات الشرق الأوسط بجامعة وسكونسن ماديسون. وهو مهتم بالسرديات المتعلّقة بالأدب العربي ضمن الثقافة السياسية السائدة، ونتج عن هذا الاهتمام نشر كتاب بعنوان: “Voices of the Arab Spring: Personal Stories from the Arab Revolutions” (منشورات جامعة كولومبيا، 2015). وتركّز أبحاثه الحالية على أيديولوجية داعش.

مواضيع
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سوريا
التاريخ الوظيفي
الوظائف الحالية
زميل زائر، مركز بروكنجز الدوحة
أستاذ مشارك في الأدب العربي، قسم اللغات والثقافات الشرق أوسطية، جامعة إنديانا
الوظائف السابقة
أستاذ مساعد في الأدب العربي، قسم اللغات والدراسات الشرق أوسطية، جامعة إنديانا
أستاذ مساعد في الأدب العربي المقارن والدراسات الثقافية، قسم اللغات والأدب، جامعة يوتا
التعليم
2010 دكتوراه في الأدب المقارن والدراسات الثقافية، جامعة أركنساس، فاييتفيل، أركنساس
2006 سنة دكتوراه في الأدب الإنكليزي، جامعة ولاية أوكلاهوما، أوكلاهوما
2005 ماجستير في اللغة الإنكليزية وآدابها، جامعة أمبوريو ستايت، كنساس
2000 دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الأدبية، جامعة دمشق، سوريا
1999 بكالوريوس (بدرجة امتياز، ضمن أفضل خمسة طلاب) في اللغة الإنكليزية وآدابها، جامعة دمشق، سوريا
الطلاقة اللغوية
العربية
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