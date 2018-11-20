أسعد الصالح هو زميل زائر مركز بروكنجز الدوحة. بدأ مشواره الأكاديمي في جامعة يوتا وهو حالياً أستاذ مشارك في الأدب العربي والدراسات المقارنة والثقافية بجامعة إنديانا. الصالح هو أيضاً مشارك فخري في برنامج دراسات الشرق الأوسط بجامعة وسكونسن ماديسون. وهو مهتم بالسرديات المتعلّقة بالأدب العربي ضمن الثقافة السياسية السائدة، ونتج عن هذا الاهتمام نشر كتاب بعنوان: "Voices of the Arab Spring: Personal Stories from the Arab Revolutions" (منشورات جامعة كولومبيا، 2015). وتركّز أبحاثه الحالية على أيديولوجية داعش.